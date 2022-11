Nestor Raúl Correa obtuvo correos personales de manera ilegal: Patricia Linares

La presidente de la JEP, Patricia Linares, respondió con firmeza la carta de Néstor Raúl Correa donde aseguraba que los magistrados veían en la JEP un fortín político. En una declaración junto a otros 7 magistrados, Linares aseguró que Correa intentó chantajear a la dirección de la JEP publicando correos de intercambio de información y análisis entre los magistrados y el Gobierno, los cuales habría obtenido de manera ilegal.

“Ese intercambio de opiniones y reflexiones jurídicas también lo hicimos en la mayoría de los casos, por vía electrónica, a través de nuestros correos personales, pues aún no estábamos posesionados, correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa, quien en enero del presente año le expresó a la presidenta que si no asumíamos los diseños que tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos, pues según él poner en conocimiento del Gobierno nuestros conceptos y opiniones era irregular”, aseguró Linares.

Publicidad

La presidenta aseguró que Correa ejecutó 4,5 millones de dólares, de los cuales sólo entregó reporte cuando se le solicitó y que el resultado de sus inversiones es nulo en la mayoría de los casos.

Conozca más: "Raúl Correa se habría extramilitado en sus funciones en la JEP: Procuraduría"

“Tampoco contamos con suficientes insumos básicos como papelería, fotocopiadoras, computadores e impresoras.También debió la Secretaría Ejecutiva avanzar en el diseño de los siguientes sistemas: Sistema de representación judicial de las víctimas; Sistema de apoyo psicosocial para las víctimas; Sistema de monitoreo y vigilancia de personas beneficiadas con libertad condicionada; Sistema Autónomo de Defensa de los ex combatientes de las FARC; Certificación de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido reparador (TOARs), tareas sobre las cuales a la fecha hay un nulo o incipiente avance por lo que han tenido que ser asumidas por los magistrados”, añadió la respuesta.

Linares aclaró que a Correa le correspondía nombrar cerca de 200 servidores públicos a partir de junio del presente año. “Se le pidió diseñar y definir una estructura que justifique ese número de funcionarios, la cual debe ser aprobada por el órgano de gobierno de la JEP. A la fecha no la ha presentado”, declaró la magistrada.

Publicidad

Finalmente se dio reporte de que Correa presentó renuncia voluntaria e irrevocable, la cual fue aceptada por el pleno del Tribunal en sesión del día 12 de abril. “Llama la atención que, en lugar de rendir cuentas ante el órgano de gobierno, haya procedido a plantear ante la opinión pública debates que carecen de todo sustento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades”, finalizó Linares.