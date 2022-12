Nicolás Leoz se declarará inocente por escándalo de corrupción: abogado

Raúl Barriocanal, abogado de Nicolás Leoz, uno de los implicados por el escándalo de corrupción en la FIFA, dijo en Mañanas BLU que el expresidente de la Conmebol se declarará inocente de las acusaciones.

“Él manifiesta que desconoce los hechos de corrupción de los cuales lo acusan. Él enfáticamente va a negar en el momento que se conozcan exactamente los cargos”, manifestó. (Lea también: Blatter cita a comité de crisis este jueves a los líderes de las confederaciones )