Niegan beneficios de la JEP al exministro Diego Palacio y al hacker Sepúlveda

Los jueces de ejecución de penas tomaron las primeras decisiones frente a las múltiples solicitudes que han recibido para que muchos procesados en el país se puedan beneficiar de la Justicia Especial para la Paz.



La primera negativa se hizo por parte del juez 29 de ejecución de penas de Bogotá, quién le negó al exministro de protección social, Diego Palacio Betancourt, la libertad condicional en la Justicia Especial para la Paz.



“Negar la libertad transitoria condicionada y anticipada”, dice el auto.



Esta petición era una de las más polémicas, pues se argumentaba que el proceso no tenía nada que ver con el conflicto.



Palacio Betancourt fue condenado a seis años y seis meses de cárcel por el delito de cohecho, por haber ofrecido prebendas a cambio de votos para asegurar la reelección del expresidente Álvaro Uribe.



La negativa a Sepúlveda



El juez tercero de ejecución de penas de Ibagué negó la amnistía al hacker Andrés Sepúlveda, quien también había pedido pista en la JEP argumentando que su caso tenía un "nexo causal" con el conflicto interno.



La decisión del juez señala que no se cumplen con los requisitos para otorgar este beneficio.



En un documento de 42 páginas, la defensa de Sepúlveda argumentaba que su condena por las interceptaciones al proceso de paz puede ser tenida en cuenta por la ley 1820 de 2016, dado que los hechos que rodearon las presuntas ‘chuzadas’ ocurrieron, según dicen, en el marco del conflicto.



"De allí que el indulto o perdón de la pena impuesta al señor Andrés Fernando Sepúlveda, resulte perfectamente procedente. Máxime cuando no se trata de las conductas expresamente excluidas de la amnistía e indulto por el artículo 23 de dicha normatividad, al no tratarse de delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra”, señala el documento.



Andrés Sepúlveda fue condenado a 10 años de prisión después de avalarse un preacuerdo en el cual aceptaba su responsabilidad en cinco delitos que la Fiscalía le imputó, además se comprometió a colaborar en los casos relacionados a las interceptaciones ilegales que presuntamente se realizaron desde la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.



-En el Congreso Nacional de Minería el presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno ultima detalles del proyecto de ley que reglamentará la consulta previa, el cual será presentado en las próximas semanas al Congreso.



-Según el Mecanismo de Monitoreo de Verificación 76 guerrilleros han sido trasladados de cárceles a las zonas veredales desde el mes de marzo.

-Las Autoridades en el Meta ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los responsables del asesinato de un patrullero de la policía en San Martín.

-Desde el senado aseguran que es imperativo que Colombia le reclame a Panamá la soberanía sobre el espacio aéreo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

-Agentes cibernéticos del Reino Unido siguen trabajando para combatir el ataque informático que aseguran no estaba dirigido contra el sistema público de salud británico, sino que es un ataque internacional que ha afectado a diversos países y organizaciones.

-En Cundinamarca y Tolima, hay alerta roja por la preocupante creciente del río Magdalena, que ya sobrepasa los 6 metros. Las poblaciones con mayor riesgo son Puerto Salgar, Honda y Ambalema.

-Hoy será radicado ante el concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo de valorización, con el que se pretende mejorar la infraestructura de Bogotá. No se incluirán las obras de ampliación de la carrera séptima para Trasmilenio.