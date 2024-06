No autorizaron bono; sigue la huelga de empleados de MinTrabajo

Empeora la situación de huelga en el Ministerio del Trabajo luego de que la directora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Dapre, Laura Sarabia, negara la solicitud del Ministerio del Trabajo de crear una bonificación sobre el salario de sus trabajadores, por considerar que eleva los sueldos y eso incumple las normas de funcionamiento interno del Estado.

En diálogo con Mañanas Blu, el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, habló sobre la situación y los acercamientos que han tenido con los sindicatos.

Jaramillo explicó que siguen en una mesa de diálogo con el objetivo de finalizar el conflicto colectivo relacionado con una bonificación especial incluida en el acuerdo colectivo vigente.

El Ministro destaca que, si bien hay voluntad política y administrativa, no es el titular de las decisiones de decreto y presupuesto, ya que estas son competencia del presidente.

Publicidad



Jaramillo mencionó que el compromiso de la bonificación se hizo el año pasado y se pagó un 25% en diciembre. Sin embargo, la falta de asignación presupuestal impide el pago total.

Reconoció la dificultad del conflicto y mencionó que se encuentran explorando diversas alternativas para solucionarlo. Destaca que el interés del Ministerio es resolver la situación y que han cumplido con un 59% del acuerdo colectivo.

Publicidad



Además, explicó que la huelga de empleados públicos no implica el pago de salarios, ya que no se considera imputable al empleador. En ese sentido, abordó la reforma laboral y mencionó que el Gobierno pretende realizar modificaciones, pero actualmente no se ha aprobado ninguna propuesta en el Congreso.

En cuanto a los empleados del Ministerio de Trabajo, Jaramillo señaló que no se les pagará el salario durante el tiempo de huelga, haciendo referencia a la normativa existente y a las comunicaciones recibidas.

Escuche aquí la entrevista: