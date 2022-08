“Es una deuda histórica”: Iván Jaramillo, docente Universidad del Rosario, sobre el recargo nocturno

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, propuso volver al pago del recargo nocturno a partir de las 6:00 de la tarde. Lo que causó varias críticas. A esto, se le suman las horas extras para favorecer a los trabajadores que laboran más horas de la jornada laboral propuesta.

El docente de la Universidad del Rosario Iván Jaramillo, en diálogo con el equipo de Sala de Prensa Blu habló acerca de la propuesta de volver a pagar recargo nocturno desde las 6 de la tarde.

“En Colombia en el 2002 se modificó el termino de “noche” para efectos laborales, se pasó a las 10 de la noche. Este debate yo no creo que eso no genere empleo. El trabajo es creado por los hechos que están ligados a el. La hora mínima esta alrededor de 4.000 pesos, a eso se le sumaría el recargo”, explicó.

Según Jaramillo, esta propuesta que incentiva la nueva ministra de Trabajo no va a generar más desempleo.

“El empleador tendría que reconocer 1.500 más, no creo que por eso se vaya a generar más desempleo. Hay quienes entienden que es más barato que trabajar un domingo que de noche por el recargo, pero no es así. Esta es una decisión buena de volver a un pago pleno de las horas extras. Si no hay productividad o producción nacional difícilmente si vamos a generar desempleo”, aseveró.

Para Jaramillo, esto es una deuda que beneficiara a los trabajadores de diferentes sectores del país.

“La formalidad e informalidad dependen del modelo de relación laborales. Difícilmente vamos a generar empleo a punta de violar derechos. Esto es una deuda histórica y es razonable que el día y la noche natural correspondan con la jurídica”, finalizó.

