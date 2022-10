No es lógico que Carlos Mira diga que no sabía de mi enfermedad: Ana M. Zapata

“Totalmente porque la posición de mi columna es muy notoria. Yo tengo prótesis de cadera y por lo tanto me queda un pie más cortico que otro, entonces cojeo.



¿Cómo me va a decir que no va a ver que tengo una discapacidad física? Eso no es lógico”, expresó. (Lea también: No soy el único ser humano que se burla de las personas: Carlos Mira ).



Agregó que le ofende que “el video no haya sido bajado inmediatamente” ella le avisó al locutor y que por esa razón decidió exponer su caso.



“Sí me vio caminar. Ese día el me graba, yo no le escribo sino hasta la madrugada del martes. Le digo, que no estoy de acuerdo porque no tengo la posición física porque quiera”, agregó.