No estamos intentando ninguna "astucia jurídica" para desconocer plebiscito: Santos

En medio de en la entrega del VI Premio Excelencia en la Justicia, el presidente Juan Manuel Santos fue claro en señalar que desde la Casa de Nariño no se está impulsando ninguna de las denuncian que buscan tumbar los efectos del Plebiscito por la Paz.

Publicidad

“El Gobierno no está avalando, ni impulsando, ninguna de las demandas que cursan en las Cortes contra el plebiscito, o que cuestionan su resultado -varias de las cuales pueden tener fundadas razones jurídicas, que corresponde valorar a los jueces y no a nosotros–, para usar el término que utiliza Uprimny, no estamos intentando ninguna “astucia jurídica” para desconocer el plebiscito”, dijo el mandatario.

Santos señaló que lo que busca su Gobierno es poder brindar las garantías a todos los sectores que se manifestaron en contra del acuerdo logrado con las Farc, abriendo espacios para recoger las diferentes propuestas.“Por el contrario, lo que el país y el mundo han visto es que, desde la noche misma del 2 de octubre, hemos reconocido el triunfo del NO en las urnas, y hemos trabajado sin descanso –y seguimos trabajando– para que el Acuerdo adquiera la legitimidad jurídica y política necesaria para poder ser implementado”, añadió.

Publicidad

Santos reiteró que tanto el Gobierno como los negociadores de esa guerrilla están “analizando, ahora mismo en La Habana, las propuestas que recibieron por más de tres semanas “para mejorar, para clarificar, para hacer viable el Acuerdo”.

Publicidad

“Yo tengo la certeza de que pronto, muy pronto, vamos a poder cumplir a los colombianos su reclamo colectivo de alcanzar el mejor acuerdo posible y ponerlo en marcha sin dilaciones”, concluyó.

Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-La Corte Suprema de Justicia reveló sus propuestas para modificar la Jurisdicción Especial de Paz.

Publicidad

-Las Farc rechazaron las declaraciones del ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, quien sugirió una división al interior de esa guerrilla.

-Un Coronel sacerdote fue llamado a curso de general en la Policía. El director de la institución reveló el nombre de los otros 10 coroneles llamados a curso de ascenso.

Publicidad

-La Dian reveló que entre el agosto y octubre de este año 2 millones 200 mil colombianos presentaron y pagaron su declaración de renta.

Publicidad

-El gobierno de Nicolás Maduro prohibió el sobrevuelo de aviones privados y drones... la medida que podría deberse a la marcha opositora de este miércoles.

-Se juega el tercer compromiso de los cuadrangulares de la B entre Pereira y Leones.

Publicidad

-El exprocurador Ulpiano Hernán Jovel Muñoz reconoció su responsabilidad en el plan para presionar al entonces vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, para interferir en el proceso contra el ex gobernador Álvaro Cruz.

Publicidad

-Desde el Concejo de Bogotá proponen que cuando esté lista la obra del deprimido de la 94, ésta no sea inaugurada, sino que se realice un acto de desagravio para que no ocurra lo mismo con ninguna otra obra en la ciudad.