“No estoy inhabilitado para ser reelegido como director de la CAR”: Néstor Franco

Pese a que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría aún estudia la destitución e inhabilidad por 10 años contra quien es el actual director de la CAR Cundinamarca, Néstor Franco, el funcionario aspira a ser reelegido en el cargo.

Fue en mayo de 2019 que se dio la decisión del Ministerio Público por irregularidades halladas en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II-.

En su momento, la Procuraduría advirtió que un convenio suscrito por la CAR con la Alcaldía de Chía y Emserchía -la empresa de servicios públicos de ese municipio- no tenía las condiciones para ser ejecutado. El costo del proyecto superó los 35.000 millones de pesos.

Sin embargo, la sanción disciplinaria fue apelada por Néstor Franco y ese recurso está en estudio, por lo cual se está a la espera de una decisión en segunda instancia.

En diálogo con BLU Radio, Néstor Franco explicó que aspira a ser reelegido en el cargo para el cual hay más de 76 aspirantes.

“Dentro del proceso de elección del nuevo director de la CAR, puse a consideración del Consejo Directivo la postulación para aspirar a ese cargo. Amparado en un hecho claro, y es que la decisión disciplinaria de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación no tiene firmeza porque fue recurrida a través del recurso de reposición y apelación. Mientras no se resuelva ese recurso, no hay sanción disciplinaria que me genere inhabilidad para hacer uso de mis derechos políticos”, declaró.

Franco aseguró que su historia en la Corporación le permite plantear su postulación porque cumple con los requisitos legales.

