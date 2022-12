No fui capaz de alzarlo, tenía miedo: soldado que rescató a bebé en Salgar

El soldado Elineider Campo, quien rescató a un bebé de 11 meses de nacida entre los escombros que dejó la avalancha en Salgar, Antioquia, contó en entrevista con Mañanas BLU cómo salvó a la menor. (Lea también: Santos confirma que entre 10 y 15 personas siguen desaparecidas en Salgar )



“Estábamos realizando el trabajo que hacemos a diario e íbamos por la orilla de la quebrada, ahí estaba el niño entre dos piedras. No fui capaz de cogerlo porque me dio tristeza y miedo y mis compañeros lo pusieron en una camilla y lo subieron a que le dieran los primeros auxilios”, narró el soldado.



El uniformado dijo que el niño estaba calmado y con buenos signos de salud. (Lea también: Papa Francisco pidió oración por tragedia en Salgar, Antioquia )



El pequeño fue avistado a dos kilómetros de distancia de la casa en la que residía con 15 miembros más de su familia, en el corregimiento La Margarita.



Entre tanto, el abuelo del menor, Álvaro Hernández Gutiérrez, narró la felicidad que sintió cuando supo que su nieto había sobrevivido a la tragedia. (Lea también: Tormenta eléctrica causa derrumbe en vía principal de Salgar, Antioquia )



“Esa alegría cuando llegué al hospital y vi que le estaban limpiando los pies y las manos, una alegría cuando vi que estaba con vida. Es un milagro demostrándole al mundo que un niño se salvó, hay que amar a Dios y no podemos estar alejados de él”, dijo Gutiérrez.



Cabe recordar que con la misma suerte no corrieron los familiares de Dioser. Ocho de ellos, entre ellos su mamá y su abuela materna, ya fueron encontrados sin vida. (Lea también: Más de 500 damnificados en Salgar comenzaron a recibir ayudas básicas )



Aunque el menor sigue en cuidados intensivos, ya está fuera de peligro y no presenta lesiones de gravedad.