No funciono con pilatunas ni secretismo ni intercedo por presos: Duque sobre Arias

El presidente Iván Duque aseguró, en diálogo con Mañanas BLU, que en ningún momento el Gobierno ha manejado con “secretismo” el caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

“No funciono ni con secretismos ni haciendo pilatunas. Se ha manejado una relación totalmente institucional en el caso (…) Una cosa es el manejo institucional que se ha tenido con Estados Unidos para ese tipo de casos y otra que se insinúe que se le están haciendo trampas al país”, manifestó.

El jefe de Estado agregó que el país y las instituciones no clasifican a los presos como de primera o segunda, en relación con todo lo que rodea el caso Arias en Colombia y Estados Unidos.

“Desde el momento mismo en que él (Arias) llegó al país se había avisado donde estaba. El comunicado del Inpec es muy claro, el señor no está en un club campestre. El manejo de deportaciones ha sido institucional. El lugar de reclusión ha sido decisión del Inpec”, apuntó.

El primer mandatario agregó que él no intercede por presos y que nadie “jamás” le ha pedido ayuda por alguien que se encuentre privado de la libertad.

“Yo no intercedo por presos porque esa no es mi tarea. A mí nadie me ha pedido que interceda por presos”, sentenció Duque, quien este miércoles 7 de agosto completa su primer año de gestión.

“No se puede hacer alusión a un caso particular para hablar de retroactividad de la doble instancia. El Congreso debe determinar si existen injusticias en varios casos y tomar determinaciones. Esta es una discusión vieja”, puntualizó.

Escuche aquí la entrevista con Iván Duque, en Mañanas BLU: