No habrá clases presenciales en colegios públicos el resto del año en Antioquia

La secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez, dijo que después de analizar los requisitos y las condiciones del retorno de estudiantes a los colegios bajo el modelo de alternancia, el departamento decidió que las instituciones públicas no certificadas, en 117 municipios, no van a regresar a clases presenciales este resto de 2020.

“Hemos decidido que Antioquia privilegiará la educación en casa este resto del año para nuestros colegios oficiales. Los privados tienen autonomía y entonces podría cada uno decidir el regreso a las aulas”, dijo la funcionaria.

La funcionaria agregó que se evaluaron 3 condiciones para tomar esa decisión: la reactivación del transporte intermunicipal que no se ha acordado y que se requiere para que los estudiantes lleguen a las aulas; además, por maestros que se desplazaron de su lugar de trabajo al de origen o que son docentes adultos mayores, lo que se convierte en otro impedimento para retornar a clases presenciales.

Pero la razón más poderosa es que en 495 sedes educativas de Antioquia no está garantizado el servicio de agua potable fundamental para evitar contagios de COVID-19.

El anuncio de la Secretaría de Educación de Antioquia de no regresar a clases presenciales cobija a 507.000 estudiantes en más de 4.300 sedes educativas oficiales.