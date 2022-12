No hay fraude en formularios con enmendaduras: Comisión de Garantías Electorales

integrada por autoridades electorales, delegados de las campañas y los partidos, la Misión dey el, entregó un reporte oficial sobre

las denuncias ciudadanas que circulan en redes sociales respecto a un supuesto fraude en la primera vuelta presidencial.

La conclusión: los errores que se registraron en los formularios E14 diligenciados por los jurados de votación no constituyen un fraude y beneficiaron o afectaron a todos los candidatos por igual.

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, explicó que en total han sido identificadas 134 imágenes en redes y que algunas aparecen cortadas, no están completas y no muestran, por ejemplo, las observaciones de jurados de votación sobre las enmendaduras.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral reveló que, tras analizar los datos, encontró que las irregularidades afectarían a cerca de 12.500 votos, el 0.35 por ciento. Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo una proyección a los más de 19 millones de votos de la jornada, esto no reflejaría una afectación en los resultados.

“Las enmendaduras en los E14 de delegados no afectan los resultados porque no hay una alteración de totales y los de claveros (formularios utilizados para los escrutinios) están perfectamente diligenciados, luego no hay fraude”, indicó el registrador Galindo.

Mientras tanto, el magistrado Felipe García, del Consejo Nacional Electoral, precisó que “las enmendaduras que se califican como errores o equivocaciones al momento de hacer la transcripción por parte de los jurados en ningún caso se pueden considerar fraude salvo que se trate de una acción sistemática, intencional y que adicionalmente no coincida con el proceso de escrutinio”.

Continuará el seguimiento

El Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Rivera, se declaró tranquilo ante las explicaciones de las autoridades y anunció que la Comisión se reunirá nuevamente la próxima semana para hacer seguimiento al tema.

Según el CNE, una vez finalicen los escrutinios las campañas podrán interponer las reclamaciones del caso.