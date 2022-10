No he recibido disculpa que estaría esperando de Steve Harvey: Ariadna Gutiérrez

“No he tenido un contacto ni tampoco he recibido la disculpa que de pronto estaría esperando. Sé que se disculpó con Miss Universo y la organización, pero directamente no he recibido nada, de pronto mi manager pero la verdad no sé”, dijo Ariadna Gutiérrez.



Además, habló de lo que sintió durante el error en la ceremonia de coronación.



Incluso, aseguró que aunque el error la hizo llorar “mucho tiempo”, ahora cree que gracias a “esa broma que me jugó Diosito” se le han abierto decenas de puertas y la han buscado para varios contratos de modelaje y actuación.



“Estoy segura que mis próximos pasos van a ser muy grandes. La vida sigue y lo que viene es mejor (…) Estoy libre para aceptar todas las propuestas de trabajo que se vengan”, enfatizó Ariadna.



Finalmente, agradeció que la comparen con la barranquillera Sofía Vergara, a quien describió como 3.000 veces más bella, y dijo que aunque su sueño es ser una gran presentadora, podría llegar a actuar con ella, pues “hay que probar todo en la vida”.