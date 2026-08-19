“No iba a haber elecciones”: procurador revela que hubo riesgo de incumplir el calendario electoral

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que durante el periodo previo a las elecciones en Colombia existió un riesgo que, según sus declaraciones, podía impedir que los comicios se realizaran conforme al calendario previsto.

El funcionario afirmó que su programa denominado “Paz Electoral” tuvo un papel determinante para garantizar el desarrollo de las elecciones y sostuvo que existía un temor generalizado frente a la posibilidad de que el proceso electoral no pudiera llevarse a cabo.

“Paz Electoral permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”, afirmó Eljach durante su intervención.

El procurador agregó que “todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr” y señaló que actualmente Colombia cuenta con un presidente elegido de manera legítima y legal, además de un Congreso de la República constituido a partir de los resultados de los comicios.



Gregorio Eljach habló de un riesgo para el calendario electoral

Eljach insistió en que durante ese periodo existió un escenario que podía afectar directamente el calendario electoral.



“Hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral”, manifestó el procurador, quien evitó entregar mayores detalles sobre los hechos concretos a los que hacía referencia.

El funcionario afirmó que la situación generó momentos de “angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal”, aunque señaló que no quería volver sobre esas circunstancias.

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“Colombia sabe a qué me refiero, no voy a recordar esos momentos de angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal”, dijo.

Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia Foto: Blu Radio

Sus declaraciones se producen después de un proceso electoral que estuvo acompañado por fuertes tensiones políticas y cuestionamientos alrededor de las instituciones encargadas de organizar y garantizar las elecciones.



Las críticas contra el procurador por sus declaraciones

Las afirmaciones de Eljach generaron cuestionamientos entre sectores políticos que durante la campaña electoral habían expresado críticas frente a la actuación de distintas instituciones.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó que el procurador hubiera hecho pública esta información después de los comicios.

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Briceño acusó a Eljach de haber guardado silencio frente a una situación que, de acuerdo con sus propias declaraciones, habría representado un riesgo para las elecciones. Además, lo calificó de “procurador de bolsillo”, expresión con la que puso en duda su independencia frente al Gobierno y al expresidente Gustavo Petro.

“Luego de haber guardado silencio cómplice durante meses el procurador Gregorio Eljach sale a denunciar ‘que no iban a haber elecciones’ demostrando una vez más que era un procurador de bolsillo. ¿Cómo no denunció algo tan grave en su momento?”, cuestionó el congresista.

Daniel Briceño. Suministrada.

La principal crítica de Briceño está relacionada con el momento en el que Eljach decidió referirse públicamente a este supuesto riesgo. Para el representante, si existía una amenaza concreta contra la realización de las elecciones, el procurador debió advertirlo antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas.



Petro y los cuestionamientos al sistema electoral

Las declaraciones del procurador también se producen en medio de los enfrentamientos que durante meses protagonizó el expresidente Gustavo Petro con algunas de las instituciones encargadas del proceso electoral.

Petro cuestionó en repetidas ocasiones el funcionamiento del sistema electoral y, particularmente, realizó señalamientos contra la Registraduría. Entre sus solicitudes estuvo el acceso al denominado “código fuente” de los sistemas utilizados en el proceso electoral.

Estos cuestionamientos alimentaron un escenario de tensión política alrededor de la transparencia y las garantías de los comicios. En ese contexto, distintos sectores expresaron preocupación por el impacto que las declaraciones y confrontaciones políticas podían tener sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales.

El debate también estuvo relacionado con la necesidad de preservar la legitimidad de los resultados y garantizar que las elecciones se desarrollaran dentro de los tiempos establecidos por la ley.



El procurador ha defendido la legitimidad de las elecciones

Las nuevas declaraciones de Eljach se suman a sus pronunciamientos sobre las garantías del proceso electoral y la legitimidad de los resultados.

El procurador ha sostenido que no existen elementos que permitan poner en duda la legitimidad de la elección y ha defendido la actuación institucional durante el proceso.

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Ahora, al referirse a su programa de “Paz Electoral”, aseguró que esta estrategia contribuyó a evitar que las circunstancias de tensión desembocaran en una interrupción del calendario electoral.

Sin embargo, Eljach no detalló en su intervención cuáles eran exactamente los hechos que, según él, hacían prever que las elecciones podían no realizarse, ni identificó públicamente cuáles eran las circunstancias específicas que sustentaban ese temor.

Por esa razón, sus declaraciones abrieron un nuevo debate político sobre las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral y sobre la oportunidad de las advertencias realizadas por las autoridades.

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El punto central de la controversia ahora es determinar a qué situación concreta se refería el procurador cuando afirmó que “no iba a haber elecciones” y por qué esa información no fue expuesta públicamente antes de la jornada electoral.

