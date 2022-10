Luego de que varios miembros del Partido Conservador manifestaran su molestia e inconformidad con Camilo Gómez por afirmar que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no representa a la colectividad, el excandidato vicepresidencial manifestó que tiene todo el derecho a hablar sobre temas referentes al partido gracias a los votos que obtuvo.

“El partido no es solamente un pequeño grupo parlamentario. Reitero, no estoy de acuerdo con la posición del ministro Cárdenas porque no está defendiendo los aspectos que un conservador defendería; está defendiendo los del partido Liberal. Desde luego, yo no le pido permiso a los parlamentarios de mi partido para hablar”, expresó.