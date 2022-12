“No les están entregando los medicamentos a nuestros maestros”: Fecode

Nelson Alarcón, presidente de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), explicó en Mañanas BLU los motivos de la protesta nacional por 24 horas que adelantan este jueves los educadores en el todo el país.

“Hoy tenemos una crisis en la prestación del servicio médico asistencial del magisterio colombiano y de nuestras familias. La exigencia es que el Ministerio de Educación Nacional, la Fiduprevisora, que es la que administra los recursos, pueda verdaderamente tomar las medidas para que los prestadores cumplan”, sostuvo.

Según Alarcón, los problemas tienen que ver con la negación de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, así como la dificultades para la autorización de citas con especialistas y de medicina general.

“Nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada extraordinario”, agregó.

“No le están entregando los medicamentos a nuestros maestros y maestras, no están autorizando los procedimientos quirúrgicos, no están autorizando ni otorgando las citas con especialistas. Ni siquiera las citas por medicina general. Entonces esto ha generado una gran crisis y nuestros maestros y maestras no tienen un servicio digno”, añadió.

