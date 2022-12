No me preocupa la curul, sino que nos impidan competir por la Presidencia: Petro

Solo cuatro meses después de concluida la más reciente contienda electoral, que permitió el regreso de Gustavo Petro al Senado de la República tras ocupar el segundo lugar en las elecciones presidenciales, ha revivido el debate sobre la estrategia que, según el excandidato presidencial, habría para afectar sus derechos políticos e impedir que en cuatro años pueda llegar a la Casa de Nariño.

Publicidad

Petro, quien consiguió más de ocho millones de votos en junio pasado, insiste en que las decisiones que ha tomado la Contraloría Distrital de Bogotá por sus actuaciones frente a la Alcaldía de la capital del país obedecerían a un supuesto interés en impedir que pueda competir por la Presidencia.

“Imagínese la pena que pasaría el país con que una sociedad decide que Gustavo Petro sea el presidente de Colombia, pero que no se puede posesionar porque debe $300.000 millones por no subirle a las tarifas de bus. Imagínese lo que pasaría en el ámbito internacional; esa es la magnitud de la arbitrariedad y de la estupidez sectaria de un grupo político, que cree que con trampas pueden llegar ellos a la Presidencia e impedirnos a nosotros llegar”, dijo el congresista.

Publicidad

Vea también: En firme, por ahora, sanción de la Contraloría contra Gustavo Petro

Publicidad

Ante la posibilidad que han planteado algunos sectores de que pueda perder la curul que le fue asignada en el Senado, Petro señaló que no le preocupa que esto ocurra.

“Si eso es así y queda escrito en la sentencia, pues yo ya me posesioné. Tendría que haber un proceso para desinvestirme de la curul y eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa realmente es que intenten impedir que compitamos por la Presidencia de la República”, afirmó.

Publicidad

El exalcalde dijo además que, tras el levantamiento de las medidas cautelares que tenían frenada la millonaria multa que le impuso el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, si tuviese que pagar ese billón de pesos y fuese presidente elegido, “convocaría a todo el pueblo colombiano a pagar esas multas y, una vez presidente, me llevaría toda esa plata inmediatamente a la Universidad Pública de Colombia”.

Publicidad

A propósito, el parlamentario reiteró que el próximo 28 de noviembre, día para el que han sido convocadas movilizaciones del movimiento estudiantil y en rechazo a la Ley de Financiamiento del Gobierno, saldrá en solidaridad con ellos, pero también para defender la democracia que, a su juicio, se ve amenazada con lo que le está ocurriendo.

Finalmente, Petro aseguró que no busca evadir la Ley, como algunos de sus contradictores han señalado, sino que se apliquen las normas. “La Convención Americana es ley de Colombia. Ningún funcionario administrativo puede quitarle derechos políticos a un ciudadano de Colombia porque, si no, estaríamos en dictadura. Esa es la ley”, concluyó.