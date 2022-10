No pedimos guerra con Venezuela, pero sí esperamos una voz del Gobierno: Lizcano

Como una intromisión permanente y descarada calificó el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, la presencia de militares venezolanos en territorio colombiano.



Aseguró que las acciones por parte del Ministerio de Defensa deben ser más efectivas y que es necesario que el Gobierno colombiano se pare firme y le diga al presidente Nicolás Maduro que esto es inaceptable.



“Rechazamos desde el Congreso la intromisión de militares venezolanos en territorio colombiano que no es un hecho al azar ni fortuito. Es permanente y ya no basta con simplemente venir, hacer incursiones, muchas veces capturar ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, sino que ahora ya descaradamente crearon una base, se están asentando en Colombia y entendemos esto como una provocación del gobierno Venezolano a los colombianos para seguramente buscar un conflicto con nuestro país y generar discusiones que seguramente le ayudan al presidente Maduro en sus problemas internos”, dijo Lizcano.



El presidente del Legislativo urgió al Gobierno a dar una respuesta contundente pues la instalación de campamento con una bandera venezolana en territorio colombiano es una provocación para generar conflicto con nuestro país y generar discusiones que ayudan al presidente Maduro en sus problemas internos.



“Necesitamos una respuesta contundente por parte del Gobierno, por parte de la Cancillería e inclusive por parte del Ministerio de Defensa. Es que poner un campamento, una bandera venezolana en territorio colombiano es realmente una provocación; nosotros no estamos pidiendo una guerra con Venezuela, ni más faltaba, pero si estamos esperando una voz más firme en la defensa de nuestra soberanía. Es hora de que el gobierno colombiano se pare firme y le diga al presidente maduro que eso es inaceptable”.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El expresidente Álvaro Uribe considera que el gobierno de Colombia está siendo permisivo con este tipo de episodios, por miedo a que se afecte el proceso de paz.



-Ecopetrol advirtió que los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas han dejado 751 personas muertas, heridas y damnificadas, en los últimos 17 años.



-Están cerradas las puertas del palacio de justicia de Bucaramanga por el paro de los trabajadores judiciales.



-Estalla lío diplomático entre la Unión Europea y Turquía, por cuenta de las declaraciones del presidente turco, quien advirtió en las últimas horas que los europeos no estarán tranquilos en las calles.



-La selección Colombia buscará esta tarde meterse en los puestos de clasificación directa cuando enfrente a Bolivia en el estadio Metropolitano por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.





-La Policía Metropolitana advierte que será respetuosa de la decisión que tome la justicia con respecto al patrullero que habría asesinado a un joven de 19 años que se coló en Transmilenio.



-El director de Tránsito de la Policía de Bogotá, el coronel Germán Jaramillo, dijo que se diseñó un plan especial para regular el tránsito en la autopista norte a propósito del comienzo del Estéreo Picnic, que se prevé va a generar enormes trancones.