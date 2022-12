“No podemos hacer la revocatoria al fiado”: registradora distrital de Bogotá

de la revocatoria de mandato al alcalde Gustavo Petro.

Por esa razón, la Registraduría tomó la decisión de aplazar la fecha para el referendo en el que se decidirá si se revoca el mandato del alcalde Petro, argumentando falta de recursos que aún no ha girado el Ministerio de Hacienda.

La registradora Mejía dice que si los recursos llegan la próxima semana no hay tiempo para realizar las contrataciones necesarias para tener todo listo para el 2 de marzo. “Si no hay recursos no podemos contratar y las normas de contratación nos llevan a un mínimo de 33 días para adelantar una selección objetiva”, comentó la funcionaria.

Mejía aseguró que desde el 18 diciembre solicitaron recursos por $35 mil millones para la revocatoria y a finales de enero prometieron ubicar los recursos, aunque el Ministerio de Hacienda manifestó que solo hasta la próxima semana giran el dinero.

Según eso y de acuerdo con el calendario electoral, los bienes y servicios para adelantar el llamado a revocatoria deben contratarse con 33 días de antelación. “A penas el Ministerio de Hacienda nos gire los recursos proferimos el acto administrativo para modificar el llamado a las urnas”, comentó la funcionaria, quien pidió paciencia para establecer una fecha definitiva a finales de marzo.

Mejía aseguró que la jornada de revocatoria debe ser en una fecha distinta al de las elecciones legislativas de 9 de marzo pues se deben realizar capacitaciones y alquilar salones en Corferias.

Según la funcionaria, los $35 mil millones de presupuesto se van a usar en kits electorales, procesamiento de datos, el personal de apoyo y otros rubros que prometió especificar.

“No estamos pidiendo por pedir. Bajamos el presupuesto porque estábamos pensando en la verificación biométrica para acceder a los puestos de votación pero era muy costoso, tenemos menos mesas, menos procesamiento y aumentamos la capacidad de votantes por mesa, a 1200 por mesa”, concluyó.