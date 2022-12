No se habló de un ministerio: Rodrigo Lara sobre reunión de C. Radical con Gobierno

Aunque se rumoraba que de allí saldría la llegada del partido Cambio Radical a la administración Duque, el senador de esa colectividad Rodrigo Lara sostuvo que no se habló de ese tema y únicamente el jefe de Estado les habría pedido ayuda para sacar adelante su agenda legislativa.

“El partido está en la independencia, en segundo lugar, aquí no se tocó de ninguna manera temas precisos, ni puntuales como los que se especulan. Nosotros hablamos de esta agenda legislativa y de los temas que nos unen", indicó Lara.

Aunque también se había rumorado que se ofrecería a este partido, del expresidente Germán Vargas Lleras, un ministerio, esto no se habría dado.

"No se habló de un ministerio en particular, no se habló de una cartera en particular, no se habló de un sector específico. No se habló de un nombre para un ministerio. Se los digo con absoluta sinceridad, no se tocó un tema de esa puntualidad. Nosotros creemos que, si hay puentes, podemos seguir trabajando conjuntamente", añadió.

Finalmente, no cerró la puerta a que el partido pase de ser independiente a la coalición de Gobierno. “Esa posibilidad por supuesto que está abierta, siempre y cuando existan esos consensos”.

Cambio Radical pidió también al Gobierno su respaldo a varias de sus iniciativas, pero, además, algunos de los parlamentarios manifestaron que existen coincidencias entre el Gobierno y el partido en materia de agenda legislativa, como la necesidad de impulsar una reforma a la justicia, la política de cielos abiertos y también la regulación de taxis y plataformas tecnológicas.

