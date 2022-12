No soy una vándala: Camila Cortés, protagonista de polémica foto en TransMilenio

Una fotografía de una menor de edad reteniendo una de las puertas de la estación Cll. 57 de Transmilenio, compartida en Twitter por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro , fue el detonante para que miles de usuarios de redes sociales iniciaran una campaña de desprestigio y matoneo en contra de Camila Cortés, la joven protagonista de una imagen que en la última semana se ha convertido en viral, pues generó todo tipo de reacciones (Lea también: Denuncian en redes sociales que puertas anticolados de TransMilenio no funcionan ).

Publicidad

En diálogo con Blu Radio, Camila indicó que cometió un error, “pero no es para tanto. Solo se abrieron las puertas y en ese momento puse mi pie, en redes sociales tergiversaron la foto original, en la que aparece un bus de TransMilenio. Venía el busque me servía y puse el pie para que no se cerrara la puerta y poder ingresar”.

Camila, de 16 años y estudiante de idiomas, señaló también que usuarios de redes sociales y algunos medios de comunicación, “como Publimetro, cogieron mis fotos de Facebook, las robaron, tomaron mi identidad”, e hicieron memes y chistes con su información personal.

Publicidad

“También el diario Publimetro robó mis fotos de Facebook, no di consentimiento para que usaran mis datos ni fotos de Facebook. Por eso, en el momento cerré mi cuenta, pero siguieron sacando fotos y opté por no hablar nada más del tema”, añadió.

Publicidad

“No soy ninguna vándala”, recalcó, al tiempo que dijo que el suyo “no es un rostro de mala cultura. No forcé la puerta para abrirla, se abrió sola y como venía el busque me servía, puse el pie para que no se cerrara la puerta y poder ingresar al TransMilenio”.

Asimismo, Camila se refirió a un mensaje que compartió en sus redes sociales como respuesta al matoneo que miles de indignados usuarios le realizaron, aclarando que no se refería a un bus Alimentador que esperaba en la troncal de la Caracas: “me equivoqué, quise decir TransMilenio”.

Publicidad

Dijo que entiende la indignación generalizada entre los ciudadanos, pero se siente “un poco ofendida, pues están siendo vulnerados mis derechos. Mi rostro no es el de mala cultura, como para que el alcalde dañe mi nombre. No fue la mejor acción poner el pie en la puerta pero no es justo que dañen el nombre de una persona por algo tan simple, no era como para que gastaran una primera página a tres columnas señalándome (en referencia a la publicación del periódico El Tiempo)”.

Publicidad

“Espero adelantar una acción legal contra el alcalde Petro y demandar a los medios de comunicación por manejar el tema con falta de tolerancia”, finalizó.

La siguiente es la publicación en Twitter compartida por la cuenta oficial de TransMilenio:

Publicidad