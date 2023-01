“No tengo puntería”: Sara López, la siete veces campeona del mundo en tiro con arco

Sara López es arquera colombiana y a sus 27 años ha sido 7 veces campeona mundial de Tiro con Arco Compuesto. Ha obtenido 24 medallas de oro en diferentes competencias y posee 12 récords mundiales, además, 5 Récords Guinness. Fue elegida por El Espectador como la deportista del año 2022 en Colombia.

Esta talentosa joven pereirana se ha destacado por su habilidad en medio de un deporte que por años encabezaron los hombres.

“El tiro con arco fue un amor que encontramos con mi hermano hace 14 años. Él fue el que encontró el tiro con arco en Pereira, yo no tenía idea que existía. Fuimos al campo de tiro, en esa época un campo no apto, y no había mujeres, un deporte que se veía masculino. Fue un reto para mí ingresar en un deporte donde no había niñas”, contó Sara en entrevista con Mañanas Blu 10 AM.

Sobre sus habilidades, la deportista hizo una revelación que sorprendió.

“Muchas personas pensarán que la puntería, pero están erradas. Mi puntería es pésima, tengo mala visión; sin embargo, tengo una muy buena técnica y memoria muscular. Un buen arquero se caracteriza por tener una buena técnica establecida, memoria muscular y concentración, pero, sobre todo, la capacidad de tomar decisiones rápidas porque tienes que trabajar con el viento en contra y saber usarlo a tu favor”, señaló.

Esta talentosa arquera busca seguir destacando en 2023, ya que es un año con varios eventos deportivos en los cuales participará.