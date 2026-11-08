"¿Nos engañó?": exministra de Agricultura cuestiona a Gustavo Petro tras denuncias en su contra

Las denuncias que rodean al expresidente Gustavo Petro generaron cuestionamientos sobre su comportamiento y su gestión durante el paso por la Casa de Nariño. Cecilia López, quien fue ministra de Agricultura durante su Gobierno, se refirió a las acusaciones y expresó su preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para Colombia.

En entrevista, la exfuncionaria aseguró que durante los ocho meses que permaneció en el gabinete no tuvo conocimiento de los hechos que ahora son objeto de señalamientos. Sin embargo, al recordar su experiencia en el Gobierno y analizar lo ocurrido, planteó dudas sobre la conducta del exmandatario y la forma en que ejerció el poder.

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“A mí me queda la preocupación de si nos engañó”, afirmó López al referirse a la imagen que tenía de Petro antes de llegar a la Presidencia y a lo que observó durante su administración.

¿Qué sabía Cecilia López sobre las denuncias contra Gustavo Petro?

La exministra aclaró que no presenció ni conoció directamente los hechos denunciados mientras hizo parte del Gobierno. Recordó que, en una ocasión, otro exministro le comentó que un guardaespaldas había hablado de situaciones de desorden alrededor del entonces presidente. No obstante, dijo que en ese momento no le dio importancia a esa versión y la consideró un chisme.

“Yo no vi nada de esto”, señaló al explicar cuál fue su experiencia durante su permanencia en el gabinete.

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López también recordó que antes de la llegada de Petro a la Presidencia tenía una percepción distinta del dirigente político. Lo describió como una persona estudiosa y seria durante su etapa en el Senado, pero aseguró que su impresión cambió cuando comenzó a participar en las reuniones del Gobierno.

En ese sentido, cuestionó la manera en que el exmandatario asumió sus responsabilidades y se relacionó con las dinámicas de la administración pública.

Escándalo de 'sexocontratos' entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro. Foto: Redes sociales y captura de video

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¿Por qué Cecilia López considera que Colombia es la principal afectada?

Para López, las denuncias no solo tienen implicaciones sobre la vida del expresidente, sino que también afectan la imagen del país y desvían la atención de asuntos que requieren respuestas del Gobierno y de las instituciones.

“El gran perdedor de todo esto es Colombia”, afirmó. La exministra sostuvo que el país termina asumiendo las consecuencias de una situación que, a su juicio, afecta la confianza y la discusión sobre los problemas nacionales.

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También cuestionó que las lealtades políticas puedan imponerse sobre las posiciones de las mujeres frente a situaciones que deben ser investigadas. Al referirse a ese comportamiento, citó una reflexión incluida en su libro Gobierno Petro, solo una pausa: “Lealtad partidista por encima del feminismo o los puestos públicos callaron sus voces”.

La exministra insistió en que las instituciones deben esclarecer las denuncias y que el país no puede dejar de atender asuntos como la economía, la salud, la seguridad y el conflicto armado por cuenta de esta controversia.

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Al evaluar las consecuencias de lo ocurrido, López resumió su preocupación con otra frase: “Aquí estamos perdiendo todos”. Además, al referirse a la situación política del país, lanzó una pregunta sobre las decisiones de quienes llegan a ocupar cargos públicos: “¿Cómo no nos fue peor?”.

Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos sobre el comportamiento del expresidente. Las denuncias deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, mientras la exministra sostiene que el impacto de esta controversia trasciende al exmandatario y compromete la confianza en las instituciones.