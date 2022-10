Nos sentimos condenados a muerte: presos de La Picota a MinJusticia por COVID-19

BLU Radio conoció en primicia una carta que la Procuraduría General de la Nación envió a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en la que enumeró 11 peticiones de los internos de la cárcel La Picota, que están en protestas porque, por ahora, hay dos casos confirmados de COVID-19 y se teme que sean muchos más.

Dice la misiva, firmada por el procurador delegado para los derechos humanos, Carlos Medina Ramírez, que los internos exigen derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la vida, pues “se sienten condenados a muerte”.

“Se reclama que la restricción sobre la libertad no impide el ejercicio de los demás derechos, como el derecho a salud y el derecho a la vida, mismos que se encuentran en riesgo. Afirman que se sienten condenados a muerte e invocan conceptos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional para la protección de sus vidas”, dice la carta en su punto número 4.

Asimismo, dice el Ministerio Público que los internos del centro penitenciario afirman “que la emergencia carcelaria no aportó soluciones y no han visto ningún beneficio derivado de esa medida”.

“El servicio de salud no está siendo prestado adecuadamente, falta personal médico y de odontología ; no hay suficientes elementos para protección. La salud mental está muy afectada y no es atendida. Las cárceles no están preparadas para atender la pandemia y se pueden presentar verdaderas masacres. Reclaman más atención de la USPEC”, precisa la Procuraduría.

Esta es la carta de la Procuraduría en la que enumera las enormes preocupaciones de los internos de La Picota:

