Nueve meses es suficiente para un acuerdo en 2 puntos que faltan: Navarro Wolff

El senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, uno de los que propuso una Séptima Papeleta en la que los colombianos voten si están de acuerdo o no con ponerle un plazo al proceso de paz, que sería del 9 de abril de 2016.



“Hay un riesgo en el proceso de paz y es que definitivamente se agote el tiempo, todavía no se sabe cuándo va a terminar y solo faltan pocos temas (…) Solo falta la fórmula de justicia que se va a aplicar y si va a haber una Asamblea Constituyente. Quedan nueve meses, ¿no será posible resolver esos dos temas en este tiempo? yo creo que sí”, comentó el congresista. (Lea también: No tenemos tanta paciencia como los verdes: La U sobre idea de límite a diálogos )



Además, explicó que se escogió la fecha del 9 de abril porque un día como ese fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, lo que terminó en el ‘Bogotazo’.



“Sería muy bonito terminar el mismo día, casi 70 años después de cuando empezó con la muerte de Gaitán”, agregó. (Lea también: Gobierno debería levantarse de la mesa de Cuba sin romper diálogos: procurador )



Navarro Wolff enfatizó en que nueve meses, lo que falta desde este momento al 9 de abril, “sería suficiente para un acuerdo en los dos puntos que faltan”.