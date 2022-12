Nuevo capítulo en el caso de la ‘Madame’, acusada de explotación sexual

En la tarde de este jueves, la juez segunda especializada Mercedes Bueno, quien lleva el caso de Liliana Campos, alias ‘Madame’, rechazó la solicitud de preclusión del proceso del padre de Liliana, Carlos Campos y de su sobrino Omar Robles Campos, al considerar que lo expuesto por el abogado defensor Jerónimo Escobar conllevaba a un análisis probatorio y no una causal objetiva que permitiera desestimar las acusaciones de la Fiscalía en contra estas dos personas.

De acuerdo con Fiscalía, Carlos Campos, padre de Liliana, era el encargado de cuidar y velar por las mujeres que tenía su hija en un apartamento del barrio Manga, mientras que su sobrino Omar Robles, presuntamente, hacía parte de la organización de los eventos que lideraba alias ‘Madame’.

El abogado Escobar, pretendía mediante una entrevista, realizada a uno de los testigos de la Fiscalía identificado como Andrés Felipe Sánchez Correa, demostrar una justificación totalmente contraria a lo que la Fiscalía había mostrado en el escrito de acusación y de esta manera extraer la inexistencia del hecho de sus dos defendidos.

La juez consideró que no iba a entrar en análisis probatorios de entrevistas porque se observa que no van a amparar una casual objetiva, sino subjetiva. Es decir, para la juez, el abogado Escobar no explicó la inexistencia de manera concreta y específica las responsabilidades de Carlos Campos y Omar Robles que presentó la Fiscalía.

Inició la audiencia preparatoria

Posteriormente, la juez dio inicio a la audiencia preparatoria, la cual se aplazó hasta el día martes a las 11:00 de la mañana porque la fiscal Liliana Guardo argumentó que tenía la entrevista de Andrés Felipe Sánchez Correa, uno de los testigos en el caso de ‘Madame’, pero al momento de presentarla en la audiencia no apareció.