Nunca he recibido información de chuzadas, es una calumnia: Rafael Nieto

El exviceministro Rafael Nieto Loaiza, en diálogo con BLU Radio, negó que haya recibido información de chuzadas del Ejército, luego de los señalamientos que indican que él es quien está detrás de las supuestas interceptaciones telefónicas.

“No he tenido ninguna información ni ninguna consecuencia de chuzadas, sean estas ciertas o falsas, ni del Ejército ni de nadie”, manifestó.

Agregó que no entiende por qué su nombre salió a flote en este nuevo escándalo, revelado por la revista Semana, y aseguró que hay gente interesada a hacer daño.

“Yo he hablado con el grueso de la cúpula militar por muy distintas razones y no hablo solamente con el general Martínez (Nicacio). En las conversaciones nunca hemos hablado de chuzadas a nadie, nunca he recibido información sobre nada y no he tenido acceso ni a grabaciones, lícitas o ilícitas de ningún tipo”, añadió.

En ese sentido, Nieto Loaiza calificó de “irresponsable y calumnioso” la versión de Noticias Uno en la que se dice que una fuente indica que él sería el líder del Centro Democrático, que menciona Semana, receptor de la información.

“Una calumnia, no sé que haya detrás, al final me resulta indiferente. Eso no es periodismo, eso es una canallada. Eso es propio de una canallada. Tener un chisme y echarlo al aire sin ninguna prueba”, añadió.

Agregó que por escrito, Semana le confirmó que esa versión no ha salido de la revista, algo que el mismo director del medio, Alejandro Santos, confirmó en BLU Radio.

“Yo le dije que esa versión no ha salido de Semana. Él me pregunta si eso ha salido de Semana y yo me ciño a lo que digo en la investigación impresa”, añadió.

Santos agregó que no publicaron el nombre del supuesto receptor de la información porque, “por ser un tema delicado”, querían evitar una demanda penal.

“Tenemos la certeza de que ocurrió, pero nos falta la evidencia que respalde el acervo probatorio ante un juez”, dijo.

El director de Semana dijo que apenas tenga la evidencia publicará el nombre de la persona: “Sabemos que esa información se le dio a un político, pero el nombre no lo podemos publicar porque tenemos que tener el respaldo ante un juez”.

