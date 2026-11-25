Al menos 1,6 millones de personas recibieron asistencia humanitaria en Colombia entre enero y septiembre de 2026, gracias al trabajo de 89 organizaciones que llegaron a 312 municipios de 31 departamentos, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Sin embargo, la respuesta enfrenta un importante desafío financiero: solo se han conseguido 302,2 millones de dólares, equivalentes al 48,8% de los 619,8 millones requeridos para el Plan de Respuesta Humanitaria de este año.

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El reporte advierte que el 80% de las personas atendidas, es decir, 1.272.200, se encontraba en territorios con necesidades humanitarias de severidad alta. En cuanto a los contextos de afectación, aproximadamente 760.000 personas recibieron asistencia en escenarios de violencia armada, 520.000 en zonas donde coinciden el conflicto y los desastres, y 240.000 por emergencias de origen natural.

La atención llegó principalmente a las regiones Pacífica, noroccidental, la frontera con Venezuela y la Amazonía, donde se priorizaron ayudas alimentarias, acceso a agua, saneamiento, protección y educación en emergencia.

El informe también registra cerca de 329.800 personas atendidas en zonas de severidad moderada, mediante acciones de recuperación temprana, acceso a salud, alojamiento, saneamiento básico y fortalecimiento de las capacidades comunitarias. Estas intervenciones llegaron a otros 184 municipios de 29 departamentos.



Uno de los componentes de mayor alcance fue la respuesta al terremoto del 10 de agosto, que afectó a miles de personas. De acuerdo con el balance, 514.000 personas, equivalentes a 182.000 familias, recibieron asistencia humanitaria por parte de 42 organizaciones en 99 municipios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

La atención incluyó la entrega de alimentos, agua, elementos de higiene, alojamiento, servicios de salud y protección para las comunidades damnificadas por esta emergencia.

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En cuanto a la población beneficiada, OCHA destaca que el 40% de las personas atendidas son niños, niñas y adolescentes, mientras que el 26,7% pertenece a pueblos étnicos: el 15,4% son afrodescendientes y el 11,3% indígenas. Sobre la ejecución de las actividades, el 42% estuvo a cargo de organizaciones nacionales y locales, el 34% de ONG internacionales y el 10% directamente de agencias de Naciones Unidas.

Pese a estos avances, el panorama de financiación sigue siendo uno de los principales desafíos. De los 619,8 millones de dólares previstos para responder a las necesidades humanitarias durante 2026, todavía no se han movilizado 317,6 millones, lo que representa más de la mitad de los recursos requeridos. Esta brecha limita la disponibilidad de fondos frente a las necesidades identificadas.

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Finalmente, OCHA advierte sobre la importancia de garantizar la continuidad de las intervenciones y el acceso oportuno a las comunidades, especialmente en territorios apartados donde coinciden el conflicto armado, las afectaciones del terremoto y otros eventos climáticos, factores que siguen agravando las condiciones de vulnerabilidad de miles de personas en el país.