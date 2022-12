¡Ojo! Si le llega una fotomulta debe responder el infractor, no el dueño del carro

Este jueves, la Corte Constitucional tomó una decisión clave. El sistema de fotomultas sigue como está actualmente, pero según explicó el magistrado ponente, Alejandro Linares, se cae la denominada responsabilidad solidaria entre dueño del carro y propietario.

Este principio obligaba al dueño del carro a responder o pagar el comparendo, aunque no estuviera involucrado en la infracción.

Se tumbó el parágrafo 1 del artículo 8 de la ley 1843 de 2017, que decía que el dueño debía ser solidario con el conductor. Al sancionar al dueño, al no estar involucrado en el hecho, no se respetaba el derecho al debido proceso del propietario del vehículo.

La decisión se tomó con 5 votos contra 4. Tres conjueces, ya que había tres magistrados impedidos: Alberto Rojas, por incapacidad; Gloria Ortiz, quien se encontraba en comisión, y Diana Fajardo, que tenía permiso.

“El sistema de fotomulta debe identificar quién comete la infracción. Es muy importante identificar a través de la tecnología quién comete la infracción, y sí se puede imponer responsabilidad sancionatoria sobre la persona que ha cometido la falta”, explicó el magistrado Alejandro Linares.

Lo que hizo la corte fue ponerle “tatequieto” a la “guachafita” de las fotomultas: demandante

BLU Radio habló con el abogado Héctor Mantilla, cuya demanda hizo que la corte tumbara un apartado de la Ley 1843 de 2017 que declaraba al propietario como solidariamente responsable ante una infracción, incluso cuando no iba manejando el vehículo.

“Celebro la decisión de la Corte Constitucional, quien dio la razón a mis argumentos jurídicos que estaban contemplados en la demanda de inconstitucionalidad que presenté y radiqué como ciudadano para ponerle “tatequieto” a la “guachafita de las fotomultas”, dijo el abogado Héctor Mantilla, exalcalde de Floridablanca.

La historia de Héctor Mantilla con este tema surge en su campaña a la alcaldía de Floridablanca en 2015.

“Una concesión que se había firmado un 28 de diciembre por 20 años donde tan solo el 13% de los recursos que venían de las fotomultas iba para el Estado, el resto iba a bolsillo de privados. Fue ahí que inicié toda una batalla jurídica que no desprotegiera la ciudad (Floridablanca). Presenté una demanda de inconstitucionalidad y la corte me dio la razón. La multa debe imponerse sobre la cédula del infractor y no a la placa (dueño del carro)”, agregó.

