ONU siguió contratando a empresa cuyo gerente violó a adolescente: The Guardian

ONU pagó millones de dólares para ocultar la violación de una adolescente, según revela este viernes el periódico The Guardian.



Los documentos revelados por el diario, corresponden a una investigación interna de las Naciones Unidas y llevan el sello de "estrictamente confidencial".



La adolescente, según el reporte, fue drogada y abusada sexualmente y estando inconsciente fue arrojada desnuda en una base de helicópteros que está bajo el mando de Naciones Unidas en el Congo.



Lo más grave que establece este documento, es que ese incidente es indicativo de una amplia cultura de abusos en la empresa que prestaba los servicios para la ONU.



El abuso de la menor ocurrió en el año 2010 y, a pesar del hecho, Naciones unidas ha seguido contratando a esta empresa rusa, llamada UTair, a la cual le ha pagado millones de dólares.



La investigación revela que el responsable de violar a la joven y quemarla con cigarrillos fue el gerente de la compañía.



Según de The Guardian, este informe, en el que se advertía de una cultura de abuso en esta empresa, llegó a manos del propio secretario general del organismo, Ban Ki-Moon.



