Plan retorno: balance de las autoridades y estado de las vías

El plan retorno se activa en Colombia este lunes festivo para coordinar el ingreso de millones de vehículos que regresan a sus hogares. Las autoridades de tránsito ya reportan un flujo constante en los principales corredores del territorio nacional, con un despliegue de fuerza pública enfocado en garantizar la seguridad vial en el inicio de la semana laboral.

Estado de las vías operación retorno hoy

El coronel Andrés Vaca Camacho, director encargado de la Policía de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, confirmó en Blu Radio el panorama de movilidad: "Del día viernes 15, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, desplegó 4.900 hombres y mujeres en todo el territorio nacional".

Hasta el momento, cerca de 3.100.000 vehículos han circulado por el país, registrándose 855.000 en Cundinamarca y 513.000 entre entradas y salidas de Bogotá. Los corredores clave como la vía al Llano y la ruta Girardot-Bogotá operan con total normalidad.



Cierres viales por lluvias en Colombia

A pesar del flujo natural, el coronel Vaca Camacho advirtió sobre cuatro cierres totales causados por afectaciones climáticas. En el departamento del Huila se presenta un bloqueo en el sector Puente el Avispero; en Nariño, la afectación se ubica hacia el municipio de Tangua en la vía Rumichaca-Pasto. Por su parte, la región de Urabá registra un cierre en la vía Arboletes, en San Juan de Urabá, mientras que en Antioquia la interrupción se localiza en la vía La Pintada-Medellín, específicamente en el sector La Quiebra hacia Santa Bárbara.

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Horarios de pico y placa regional Bogotá

Para el ingreso a Bogotá, donde se proyecta la entrada de casi un millón de vehículos y más de 165.000 por el corredor de Soacha, rige el pico y placa regional en los nueve accesos de la ciudad. Los automotores con placas pares podrán ingresar desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, mientras que los vehículos con placas impares lo harán desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

Para mitigar los trancones, la autopista sur contará con intermitencia semafórica y la autopista norte aplicará un carril reversible. Asimismo, se mantiene la restricción de vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.