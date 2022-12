Oposición e independientes hicieron balance de la paz durante Gobierno Duque

Partidos de oposición e independientes criticaron la implementación de los acuerdos de paz en el primer año de presidencia de Iván Duque, por lo que le entregaron 16 recomendaciones para continuar con la ejecución de estos.

En un informe de más de 100 páginas, los partidos de oposición e independientes realizaron un exhaustivo seguimiento a la implementación del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc.

“El 2017 nos demostró que había dividendos concretos de la paz por la reducción de los homicidios, pero en 2018 vimos la fragilidad. Si comparamos el último año del gobierno Santos con el primero del Gobierno Duque, encontramos que hay un incremento de 1.5% en el homicidio en los municipios PDET, esos municipios más afectados por la guerra. Lo más grave es que en esos mismos municipios hay sólo seis jueces por cada 100.000 habitantes, cuando en el resto del país hay 11. En 76% de ellos no hay investigadores de Policía Judicial, y en 36% de ellos no hay fiscales”, explicó Juanita Goebertus, representante de Alianza Verde.

Los congresistas denunciaron que los excombatientes no tienen acceso a proyectos productivos, como lo dijo el representante de La U John Jairo Cárdenas.

“Excepto por la desmovilización de los guerrilleros de las Farc, los acuerdos de La Habana no llegan al Cauca. En materia de reincorporación, el 83% de los combatientes que hicieron dejación de armas hoy no tienen acceso a proyectos productivos, un verdadero fracaso”, dijo.

En el escrito señalaron que el 57% de las normas requeridas para la implementación del acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República, y que son importantes para la implementación de los mismos.

“El 57% de las normas indispensable para implementar el acuerdo de paz no se han presentado, es clave que nos sentemos en una mesa todos los partidos y el Gobierno Nacional a construir esos proyectos, la prórroga de la ley de víctimas, la ley de tierras, la jurisdicción agraria, el tratamiento penal especial para los cultivadores. Son muchos temas, no nos enreden la paz”, expresó Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde.

“Hay tres aspectos fundamentales del segundo punto del acuerdo de paz que no han sido llevados a la práctica. En primer lugar, no se han creado las 16 curules que debían darles representación a las víctimas en el Congreso; en segundo lugar, las muy recomendaciones y valiosas de la Misión Especial Electoral no se han convertido en una reforma integral del sistema político; y en tercer lugar, las medidas que tienen que ver con impulsar el voto rural. El Gobierno no está implementando de una manera integral y eficaz el acuerdo de paz”, detalló Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.

Los congresistas señalaron que el Gobierno no hace las inversiones necesarias en los territorios de reincorporación y de estabilización.

“Cumplirle a la paz es invertir en los territorios más lastimados por el conflicto, desarrollar los PDTE’s, el año pasado se invirtieron $56 mil millones, suena mucho, pero es muy poco, deberían haberse invertido mínimo $4.6 billones para cumplir las metas de desarrollo en esos territorios”, explicó Roy Barreras, senador del Partido de La U.

"De las 99.097 familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el 94% cumplió con la erradicación concertada, y, sin embargo, tan sólo el 0,7% de dichas familias tuvo la posibilidad de acceder a proyecto productivos. Sólo el 36% de esas familias recibió asistencia técnica agropecuaria y el 62% de dichas familias recibió asistencia alimentaria. Con esta información podemos asegurar que a la fecha no se ha formulado ningún Plan Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”, señaló el representante liberal Carlos Ardila.

Los firmantes criticaron la no continuidad de los programas de desminado en el país, lo que consideraban importante en la implementación de los acuerdos de paz.

“En lo corrido del 2019 la suspensión de las operaciones de desminado se ha triplicado. El desminado es fundamental para salvar vidas y para continuar con un proceso serio de erradicación manual. Por favor, no enredemos más la paz, démosle una oportunidad a Colombia”, dijo el senador Liberal Luis Fernando Velasco.

Desde el partido Cambio Radical indicaron que en la implantación de los acuerdos de paz hay serios retrasos en la reparación a las víctimas de la guerra.

“En Colombia hay casi siete millones de víctimas registradas para ser atendidas o reparadas. En la historia solo vamos en 900 mil, al paso que vamos nos demoraremos 62 años en repararlos a todos. En medio de este panorama, que es muy grave, es increíble que en el primer año del Gobierno de Iván Duque solamente se hayan reparado cerca de 44 mil, menos de la mitad de la media anual que se llevaba antes”, dijo el representante José Daniel López de Cambio Radical.

El acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc en diciembre del 2016 puso fin a más de medio siglo de conflicto armado, y logró que 13.000 excombatientes dejaran las armas e hicieran tránsito a la legalidad en los espacios de reincorporación.