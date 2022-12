Óscar Iván Zuluaga, finalmente, se defendió ante el Congreso por escándalo Odebrecht

Durante 10 minutos el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga intervino ante el Congreso durante el debate de control político por el caso Odebrecht y la presunta financiación de esta multinacional a las campañas presidenciales del año 2014.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

En medio del debate, Zuluaga aseguró que su campaña ha sido transparente y que estuvo ajustada a la ley.

Le puede interesar: Reaparece Óscar Iván Zuluaga en debate de Odebrecht

"Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he hecho parte de sobornos, siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy: un ciudadano que cumple la ley", manifestó Zuluaga.

Durante su defensa ante la plenaria del Senado, dijo que entidades como el Consejo Nacional Electoral han indicado que no ha habido actos de corrupción en la financiación de su campaña.

Publicidad

"Y es que mi campaña fue absuelta de toda culpa durante los 9 meses de investigación. No fue por caducidad, fue porque de fondo se demostró que no hay ni una sola prueba que pudiera comprobar y dar certeza a lo que se había investigado", precisó.

Este debate fue citado por los congresistas del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo y Alexander López.

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.