Paciente está a punto de perder su pierna porque la EPS Coomeva no paga la cirugía

En enero de este año, Jeisson Mauricio Triana Argumedo, de 28 años, empezó a sentir dolores en su pierna izquierda y con el paso del tiempo los médicos le descubrieron que se trataba de un tumor maligno agresivo el cual lo tiene postrado en una cama de su casa en Bucaramanga.

Desde el inicio Jeisson y su familia han tenido que sufrir para la atención, inicialmente estuvo hospitalizado un mes y medio a la espera de la biopsia que determino lo que padecía en el fémur de su pierna izquierda.

Después de este procedimiento, los médicos determinaron que debía hacerse una cirugía para extraer el tumor, sin embargo, no ha sido intervenido porque la EPS Coomeva no ha querido hacer el pago de la cirugía, como denuncia una familiar.

Karen Lombana, es novia de Jeisson, asegura que han sido meses de estar rogando y de acciones judiciales para lograr atención que ha sido a medias.

“El está muy grave, interpusimos la demanda, salió a favor, tenemos desacato, pero ni con esto hemos logrado que le hagan la cirugía, lo peor es que esto puede comprometer otros órganos como el pulmón y hasta perder la pierna”, declaró la joven.

Dice Karen, que hace unas semanas su novio podía caminar con ayuda de muletas, pero su salud empeoró.

“Es una cirugía complicada tienen que ponerle prótesis esa parte del hueso no sirve, le tienen que cortar y poner prótesis. Está postrado en una cama, no se para, no puede sentarse a comer, ni ir al baño, el antes se podía parar con muletas, pero ahora ni siquiera con ellas”, relató Karen Lombana.

Por ahora Jeisson Mauricio permanece en su casa a la espera de la cirugía por la que Coomeva, hasta el momento, no responde.