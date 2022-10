Padre de Kate del Castillo reitera defensa contra su hija en medio de escándalo

En diálogo exclusivo con Blu Radio Del Castillo se refirió brevemente a lo que dijo este miércoles a medios mexicanos cuando afirmó que su hija está limpia y dispuesta a declarar ante la fiscalía mexicana. (Lea también: Ella es Kate del Castillo, la actriz mexicana que entrevistó a ‘El Chapo’ )

"Todo está limpio, así nos lo ha hecho saber nuestra hija", dijo en una entrevista a la estación de radio Imagen el también reconocido actor mexicano.

Esta vez ante micrófonos colombianos afirmó que no se arrepiente de lo que dijo “pero sí me arrepiento de haber abierto la boca. No debí hacerlo. Claro que como padre tengo que defender a mi hija, porque también ya estuvo suave de tanto ataque. Después de que abrí la boca ahí no he abierto la boca más a nadie”. (Lea también: Sean Penn traicionó a Kate del Castillo: Lydia Cacho )

La Procuraduría General de la República informó el martes que la actriz fue citada a declarar porque existen "indicios" de que el recapturado capo podría haber invertido en la tequilera "Honor Del Castillo", propiedad de la artista junto con otros socios.

Pero su padre dijo que el martes estuvo con un contador de su confianza "revisando sus cuentas y revisando a mi hija Kate. La están revisando desde mayo pasado y no le han encontrado nada (...) están equivocados".

‘El Chapo’ Guzmán Loera fue recapturado el 8 de enero pasado en un operativo militar en la ciudad de Los Mochis, en su natal Sinaloa, tras permanecer seis meses prófugo después de su fuga de una cárcel de máxima seguridad por un túnel el 11 de julio de 2015.