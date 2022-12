Padres de niñas relacionan renuncia de director del INS con caso de desmayos

Los padres de las menores de Carmen de Bolívar, que al parecer se enfermaron tras aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano, señalaron que la renuncia de Fernando de la Hoz a la dirección del Instituto Nacional de Salud, está relacionada con estos casos.



Así lo manifestó Oscar Alvis, vicepresidente de la asociación de padres de las menores, quien dijo que “creo que ese paso lo da él viendo que la realidad aquí en el Carmen de Bolívar no puede ocultar lo que está pasando acá”.



Por su parte, Fernando de la Hoz, aseguró que su renuncia no está relacionada con Carmen de Bolívar.



“No, no para nada. El instituto cumplió con el compromiso que había adquirido con el Ministerio de hacer un estudio y el otro compromiso que teníamos era presentarle a la comunidad los resultados y discutirlos con ellos”, puntualizó De La Hoz.



Los padres de las menores insisten en que fue la vacuna la que generó las enfermedades de sus hijas que, según ellos, presentan convulsiones y fuertes dolores de cabeza, entre otros.