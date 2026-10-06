Página de la DIAN completa varias horas con intermitencias; Analdex pide declarar contingencia

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) le pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, declarar la contingencia por las fallas que se presentan en sus servicios informáticos y que están afectando las operaciones de comercio exterior.

Según el gremio, la caída registrada desde las 11:20 de la mañana se suma a cerca de dos meses de intermitencias en la plataforma, una situación que se agudizó durante la última semana de septiembre.

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Entre los servicios que han presentado problemas están el ingreso a la plataforma, la radicación de documentos soporte, la aceptación de declaraciones, la actualización de declaraciones anticipadas, la solicitud de selectividad y la generación de recibos oficiales de pago.

Analdex recordó que el pasado 29 de septiembre ya había pedido a la Dirección de Gestión de Aduanas informar oficialmente sobre el estado del sistema, habilitar mecanismos de atención, incluido el trámite manual, y evaluar de manera permanente si era necesario declarar la contingencia.



La DIAN respondió que sus equipos de tecnología trabajan en una solución definitiva y que mantienen un monitoreo constante. También señaló que cada incidente debe reportarse a través del Contact Center para que la Dirección Seccional correspondiente evalúe si autoriza el trámite manual.

Sin embargo, Analdex advierte que este mecanismo está pensado para fallas que afectan a un usuario en particular y no para una situación generalizada como la que, según el gremio, se presenta actualmente.

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Por eso, pidió autorizar de inmediato el trámite manual y declarar la contingencia si el servicio no se restablece. También solicitó informar cuáles servicios están afectados y en qué estado se encuentra su recuperación.

Además, pidió instruir a las Direcciones Seccionales para que los incumplimientos ocasionados por estas fallas sean tratados de acuerdo con la Ley 2586 de 2026, que exonera de responsabilidad las infracciones generadas por la inestabilidad de los servicios informáticos, incluso cuando no se haya declarado formalmente la contingencia.

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El gremio también reclamó una solución de fondo a los problemas de infraestructura tecnológica y mayor claridad sobre los ajustes que se vienen realizando, para que los usuarios conozcan qué cambios se están implementando y qué mejoras pueden esperar.

Mientras se restablece el servicio, Analdex recomendó a los usuarios reportar cada falla por los canales de la DIAN, guardar el número de caso y conservar capturas de pantalla con la fecha y hora del incidente, para compartirlas con el gremio y respaldar las gestiones ante la entidad.