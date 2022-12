Para los guerrilleros, cero cárcel: alias ‘Iván Márquez’

En entrevista con Noticias Uno, el jefe negociador de las Farc en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, manifestó que los guerrilleros no se someterán a ni un día en la cárcel.



“Para los guerrilleros cero cárcel. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas”, manifestó.



Agregó que una cosa es la entrega y dejación de las armas: “La dejación de las armas no está en cuestión; será el resultado de un proceso que debe iniciarse con una fórmula que nosotros ya hemos planteado y es su no utilización en política”.



Además, manifestó que es justo que los militares también quieran tener beneficios jurídicos a futuro y que las Farc no interferirán en las gestiones que se hagan con este propósito.