del matrimonio entre parejas del mismo sexo ha generado polémica en los últimos días.

Publicidad

En entrevista en Blu Radio, el senador asegura que siempre ha estado de acuerdo con defender la familia y sus valores, no promover el aborto y no promover el consumo de sustancias alucinógenas. “Siempre he dicho sí a los derechos civiles de comunidad Lgbti y mi posición nunca ha cambiado”, puntualizó Barreras.