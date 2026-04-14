La Iglesia Católica en Colombia reiteró su respaldo al Papa León XIV luego de su llamado firme a favor de la paz y la dignidad humana, en medio de los conflictos que persisten a nivel global.

El pronunciamiento fue difundido por el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, quien invitó a los fieles a rodear al pontífice con oración y a acoger su mensaje como una guía frente a los desafíos actuales.

“Quiero, con estas líneas, invitar a todos los católicos para que se unan solidariamente en torno al Papa León XIV, quien, como lo han hecho sus antecesores, ha repetido el grito de los que sufren, de las víctimas y de las personas de buena voluntad que anhelan la paz: ¡no más guerra, no más atentados contra la dignidad humana, no más sangre derramada de víctimas inocentes de todas las edades, condición social y pueblos!”, señala el mensaje.

Iglesia en Colombia respalda llamado del Papa León XIV por la paz y pide unirse en oración

El arzobispo también hizo un llamado a las comunidades a fortalecer la oración en sus parroquias y a convertirse en “artesanos de paz”, en un contexto que exige respuestas colectivas frente a la violencia.



“Al rodear al Sumo Pontífice, los invito para que en sus parroquias refuercen la oración por la paz del mundo y para que nosotros, con la parresía bíblica, seamos también artesanos y pregoneros de la paz que nos da el Señor Resucitado”.

En esa misma línea, monseñor Rodríguez explicó que los llamados del Papa no responden a intereses políticos, sino a su misión pastoral, y destacó que su voz recoge el clamor de las víctimas y el anhelo de paz de los pueblos, en medio de la violencia que persiste en distintas regiones del mundo.