"Todo el mundo que no mostraba cédula era paramilitar o narcotraficante"

Jhon Walter Restrepo, de 20 años, aseguró que vivió en Venezuela durante 4 meses y fue deportado por tener cédula colombiana: “me llamaron del trabajo, (en una barbería), dizque para un chequeo de documentos y yo salí y apenas vieron que mi cédula era colombiana, de una me montaron a un camión, me llevaron a la estación de Ureña. Todo el mundo que no mostraba cédula era paramilitar o lo tildaban de tener nexos con contrabando y narcotráfico. En pocas palabras a los colombianos nos tildaron de lo peor”.

Publicidad

‘Los rostros de la humillación”, cubrimiento especial de Blu Radio desde la zona de frontera, donde se exponen los casos de cientos de colombianos que ponen en peligro sus vidas tras ser expulsados de Venezuela.