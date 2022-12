Un debate con Uribe no tiene ningún sentido: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que un debate sobre el proceso de paz en este momento entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe “no tiene ningún sentido” ya que la verdadera discusión la dará la ciudadanía el próximo dos de octubre en las urnas para avalar los acuerdos de Gobierno y Farc.

“Santos y Uribe seguramente en unos años ya no estarán el escenario público del país, pero la decisión que tomemos el dos de octubre si va a afectar para los próximos 50 años. Esa es la decisión. No si estamos con un partido o con el otro o un dirigente político por el eso el debate no tiene ningún sentido”, precisó.

Cristo señaló que hoy el presidente Juan Manuel Santos es un ciudadano más que decidirá a través de su voto que es lo que más le conviene al país, si apostarle a que las Farc dejen las armas y aporten a la sociedad o si por el contrario vuelven al monte para prolongar la violencia en Colombia.