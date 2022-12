Pensé que vivía en un estado de derecho: jueza Teresita Barrera

La jueza Teresita Barrero, contra quien la Corte Suprema de Justicia ratificó una orden de arresto de tres días por desacatar una decisión dentro del proceso que se adelanta contra la exdirectora del IDU Liliana Pardo por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.



“Opino que hay que tener los pies sobre la tierra. Yo pensé que vivía, trabajaba y me pronunciaba en un estado de derecho, pero la respuesta que se ofrece desde la Fiscalía y la Judicatura es que es una fantasía mía”, indicó. (Lea también: Amenazas de Fiscalía por caso Corridori son mezquinas: jueza Teresita Barrera ).



La funcionaria judicial agregó que este hecho refleja claramente una persecución en su contra pues entre la Fiscalía y la Judicatura hay “un abrazo de poder con poder” del que ella no hace parte.



La Corte no aceptó los argumentos que presentó la defensa de la funcionaria judicial. (Lea también: Sancionan a juez Teresita Barrera por desacatar fallo de tutela ).



En su momento el Tribunal Superior había determinado que la jueza Teresita Barrera se extralimitó en sus funciones, pues solamente debía pronunciarse sobre el trámite de aseguramiento Liliana pardo y no sobre la totalidad del proceso que se ha lanzado en su contra.