Periodista denuncia amenazas de muerte tras captura del exalcalde de Sabana de Torres

Escondido en una ambulancia y con mucho temor tuvo que huir el periodista santandereano Ramón Sandoval desde el municipio de Sabana de Torres hasta Bucaramanga, tras las amenazas de muerte que recibió a través de una llamada telefónica.

Según denuncia el comunicador, director del periódico El Sabanero, un hombre lo llamó para amenazarlo y decirle que debía salir de Sabana de Torres en menos de 72 horas, de lo contrario sería declarado objetivo militar.

BLU Radio tuvo acceso a la llamada que recibió el periodista y que quedó grabada gracias a una aplicación en su celular.

“Le voy a hablar clarito y cortante, mire gran hijue#$%# sapo, lo que queremos es que usted abandone el pueblo con su querido cucho en menos de 72 horas (…) Lo único que le debe importar es su seguridad, queda declarado, después de 72 horas, objetivo militar, lo escuchó clarito o se lo vuelvo a repetir gran hijue%$# sapo”, dice el hombre en la llamada.

El periodista víctima de la intimidación dijo que no descarta que las amenazas provengan del círculo cercano al exalcalde Uriel Velandia, a quien capturaron el viernes pasado por presuntos nexos con autodefensas para favorecer a políticos en las elecciones locales entre los años 2006 y 2009.

“El día anterior de la amenaza capturaron al exalcalde Uriel Velandia, que es tal vez la persona con la que he tenido más inconvenientes, él en 2014 me amenazó directamente de muerte, yo llegaba de Bucaramanga y me dijo lo estoy esperando hace cinco horas y si vuelven a salir con la mano metida dentro de un bolso, que si volvían a salir notas de él en el periódico, pues que me mataba”, asegura el periodista.

La Gobernación de Santander, a través de la Secretaría del Interior, informó que al periodista ya se le están brindando la protección correspondiente y se adelanta una investigación para buscar a la persona que está detrás de las amenazas.

También se informó que se adelantan gestiones con la Unidad Nacional de Protección para que se analicen los niveles de riesgo a los que estaría expuesto el comunicador.

Por ahora, Sandoval dice que no regresará a Sabana de Torres hasta que esté garantizada su seguridad ya que tiene miedo de que le quiten la vida.