Petro: "Hay que abrir un diálogo, podemos estrellarnos y derivar en conflicto social"

El presidente Gustavo Petro posesionó en la noche de este lunes a la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra. Allí se refirió a los casos en los que considera que se ha politizado la justicia, y también a algunos casos de corrupción que se han presentado al interior de la rama judicial.

"No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente en torno a las relaciones entre la justicia y el presidente, que yo creo que tenemos que asumir con franqueza", señaló Petro.

Por otro lado, aseguró que debe haber un diálogo entre los sectores de la sociedad que han pedido algunos cambios y la justicia, advirtiendo que este podría ser un escenario complejo en el país.

“Mi opinión es que hay que abrir un diálogo. Podemos estrellarnos, claro, y podemos derivar en una situación de conflicto social profundo. Esta vez es la revolución, y ya no es una revolución nacional, es mundial, porque, de lo contrario, los pueblos irían a la extinción, y los pueblos del mundo no se van a dejar extinguir. La vida es primero”, agregó el presidente.

Asimismo, el mandatario se refirió al caso de México, donde en el congreso de ese país se aprobó recientemente la elección de jueces por voto popular, agregando que a veces la justicia y las instituciones no escuchan el voto popular.

“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no ocurre porque sí; ocurre porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas”, señaló el mandatario.