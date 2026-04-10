Petro ordena a su embajadora en Ecuador "venir de inmediato" a Colombia

El presidente Gustavo Petro ordenó este jueves a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, "venir de inmediato" a Bogotá, tras la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones procedentes de su país del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo.

"Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador", expresó Petro en X.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, alegando que su vecino del norte no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común donde operan bandas del crimen organizado.

En ese sentido, Noboa afirmó hoy que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene "el mismo compromiso" para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia.



Además, el mandatario ecuatoriano indicó que "en el futuro se podrá conversar con un Gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico".

Al respecto, Petro respondió: "Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo".

"Más de 200.000 colombianos han sido asesinados por el narcotráfico incluidos mis compañeros de lucha, más de 15.000 policías colombianos han sido asesinados luchando contra el narcotráfico desde que se declaró la guerra contra las drogas, señor Noboa respete esos muertos", señaló el mandatario.

Preidente Gustavo Petro Foto: AFP

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Escalada de la guerra comercial

La nueva escalada de la guerra comercial ocurre días después de que Petro asegurara que el exvicepresidente correísta Jorge Glas es un "preso político", declaración que Noboa catalogó como un "atentado contra la soberanía", motivo por el cual llamó a consultas al embajador de Ecuador en Bogotá.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, manifestó el miércoles que las mesas técnicas entre ambos países, previstas para la próxima semana para buscar un acuerdo sobre el tema de los aranceles, se suspendieron hasta "encontrar un ambiente propicio y de buena voluntad" para el diálogo.

Colombia y Ecuador comparten una dinámica frontera de 586 kilómetros y han sido tradicionalmente socios comerciales con un intercambio que en los últimos años rondó los 2.800 millones de dólares, con un saldo negativo para Ecuador de alrededor de 900 millones.

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A la guerra comercial iniciada por Ecuador, que vive la peor crisis de violencia de su historia, desatada por las organizaciones criminales, se sumó el mes pasado la tensión diplomática por la aparición de una bomba sin explotar en territorio colombiano, lanzada presuntamente durante un bombardeo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su lucha contra el narcotráfico.

Petro acusó a Ecuador de haber bombardeado Colombia, lo que después fue descartado por una comisión binacional que determinó que la bomba cruzó a suelo colombiano por un posible rebote al no estallar en el punto ecuatoriano donde fue lanzada.