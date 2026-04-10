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Blu Radio  / Nación  / Petro ordena a su embajadora en Ecuador "venir de inmediato" a Colombia

Petro ordena a su embajadora en Ecuador "venir de inmediato" a Colombia

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte del presidente ecuatoriano.

María Antonia Velasco, embajadora de Colombia en Ecuador.jpg
María Antonia Velasco, embajadora de Colombia en Ecuador. //
Foto: Embajada de Colombia en Ecuador
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de abr, 2026

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