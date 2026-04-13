Petro vs. Asocapitales: críticas por mensaje sobre salida de alcaldes

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) emitió un fuerte pronunciamiento frente a lo que considera una presión indebida desde el Ejecutivo. La controversia surgió tras un mensaje del presidente Petro en el que afirmó que los alcaldes "pueden salir de su puesto", declaración que la organización tildó de inaceptable por desconocer la dignidad institucional de los gobernantes locales.

Según el gremio, este tipo de manifestaciones genera un clima de incertidumbre para las autoridades que representan a sus comunidades bajo funciones constitucionales. "Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida", señaló la entidad en un comunicado.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia - Andrea Puentes

Asocapitales recordó que, bajo el marco de una democracia constitucional, ningún mandatario puede ser objeto de amenazas políticas que insinúen su remoción por fuera de los cauces legales. La organización subrayó que el respeto por la separación de poderes y el debido proceso son pilares esenciales que deben protegerse para garantizar el mandato popular expresado en las urnas.

En su argumentación, la asociación apeló a la jurisprudencia nacional y a los estándares interamericanos de derechos humanos. Estas normativas precisan que cualquier sanción de destitución o suspensión contra funcionarios de elección popular requiere, de manera obligatoria, una intervención judicial definitiva.



Finalmente, la asociación hizo un llamado al presidente de la República para que se abstenga de emitir expresiones que puedan interpretarse como mecanismos de presión. El gremio insistió en que las diferencias institucionales deben tramitarse estrictamente por las vías legales, respetando la legitimidad que deriva del voto ciudadano.

Asocapitales reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia territorial, insistiendo en que el diálogo entre el Gobierno nacional y las regiones debe primar sobre la confrontación política que debilita el orden constitucional.