Piden al CNE conocer qué garantías se exigieron para girar anticipos a 5 campañas presidenciales

La Fundación Dilo Colombia presentó un derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, con copia a la Contraloría, con el fin de conocer cuáles fueron las pólizas o garantías que se le exigieron y se presentaron para el desembolso de anticipos de financiación estatal a campañas presidenciales, que, según la organización, habrían recibido en conjunto cerca de $21.600 millones.

Según el documento, se conoce a través de información pública que las campañas de Claudia López, Sergio Fajardo, Sondra Macollins, Santiago Botero y Mauricio Lizcano accedieron a estos anticipos durante la última semana de contienda.

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"De ellas, solo la de Sergio Fajardo superó el umbral del 4 % de los votos válidos exigido para acceder a la reposición de votos", se lee en el documento.

Además, la fundación advierte que, con la información pública disponible, no es posible establecer qué garantías exigió el CNE para las elecciones presidenciales de este año, en que disposiciones se fundamentó ni cuales garantías fueron presentadas por las candidaturas.



Sergio Fajardo Foto: Blu Radio

En ese sentido, pidió al CNE informar cuáles candidaturas presidenciales solicitaron anticipos, qué montos fueron solicitados junto a la fecha y sus justificaciones, las decisiones adoptadas, incluyendo el número y la fecha del acto administrativo, los montos aprobados y efectivamente girados, así como la distribución de los recursos entre propaganda electoral y otros gastos de campaña.

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Además, se pidió adjuntar copia de actos administrativos de carácter general que hayan regulado anticipos, y precisar si el CNE exigió pólizas o garantías para las elecciones presidenciales de este año.

Entre los antecedentes citados para sustentar la petición, figura una investigación publicada por un medio de comunicación sobre la campaña de Sondra Macollins, que, según la información citada, recibió $4.500 millones en anticipos estatales diez días antes de las elecciones y obtuvo 19.987 votos, equivalentes al 0,1% de la votación.