Pizano tenía en sus manos la otra parte del escándalo Odebrecht: María Jimena Duzán

La periodista María Jimena Duzán reveló en Mañanas BLU detalles de su relación con el fallecido 'excontroller' de la Ruta del Sol, quien antes de morir le hizo revelaciones sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht.

"El [Jorge Enrique Pizano] traía en sus manos, digamos, el modus operandi de cómo funcionó la corrupción que terminó en los 50 millones de dólares en sobornos. Él era la otra parte del escándalo", sostuvo Duzán.

"Yo nunca he dicho que el fiscal no investigó. No, el fiscal sí investigó. El fiscal siempre ha investigado, lo que pasa es que lo que ha hecho, y eso es lo que he venido diciendo en todas las columnas con pruebas, es que la investigación de él es sesgada. Eso es lo que estoy diciendo. Hay contratos que están, digamos, presos lo que recibieron. Pero hay otros que no los han tocado. Por haber dicho yo cuáles son, me pusieron una tutela", indicó la periodista.

De acuerdo con Duzán, Pizano envió varios llamados alertando de posibles irregularidades en la Ruta del Sol.

"Me parece absurdo lo que estaba pasando. O sea, no era menos. No era una cosa minoritaria como dice hoy el fiscal. Encontrar en un informe 21.000 millones de pesos en contratos falsos, por un lado. Y del otro lado, 34.000 millones en contratos falsos, no es ninguna pendejada", aseguró.

Sobre la misteriosa muerte de Alejandro, hijo de Jorge Pizano, Duzán aseguró que era una de las personas que más sabía del caso de corrupción.

"Alejandro era la persona que más sabía de todo esto, de todas estas investigaciones. Era el que más estaba metido con su padre, el que le había cuidado los audios", reveló.

