Plan retorno: así avanza el regreso de los viajeros a las principales ciudades

Este lunes, las autoridades viales de Colombia dieron inicio formal a la Operación Retorno tras finalizar el puente festivo en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

Según el reporte oficial, se registró un flujo vehicular masivo que superó las expectativas para una fecha considerada "atípica" en el calendario nacional.

Movilidad masiva y comportamiento ciudadano

El coronel Andrés Vaca, director encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, informó que el movimiento en las carreteras ha sido constante y numeroso.

"Al día de hoy, en estos tres días, se han movilizado más de 3 millones 300,000 vehículos por todas las vías del país", detalló el oficial, especificando que solo en Bogotá han circulado cerca de 514,000 vehículos.



A pesar del alto volumen de viajeros, las autoridades destacaron un cambio positivo en la conducta de los conductores, especialmente en lo referente al consumo de alcohol. De las más de 930 pruebas de embriaguez realizadas, solo 12 resultaron positivas.

Sobre esto, el coronel Vaca afirmó: "Eso refleja un buen comportamiento de los ciudadanos, pero la meta es llegar algún día a cero pruebas positivas".

No obstante, se han impuesto cerca de 5.000 comparendos por diversas infracciones en todo el territorio nacional.

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Golpes a la criminalidad en las carreteras

La vigilancia en las vías no solo se limitó al control de tránsito, sino que permitió importantes incautaciones de estupefacientes bajo la modalidad de caleta.

En el sector de Chinauta, la policía interceptó un tractocamión con un compartimiento oculto en el tanque de combustible. "Encontramos 657 kg de clorhidrato de cocaína. Esto está evaluado en más o menos 5,600 millones de pesos", reportó el coronel.

Asimismo, en la vía Cali-Andalucía se incautaron más de 2 toneladas de marihuana con destino a Antioquia, logrando la captura de dos personas.

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Estado de las vías y restricciones de ingreso

En cuanto al estado de la infraestructura, se reportan tres puntos críticos que afectan la movilidad hacia el centro y norte del país. Existe un cierre total en la conexión entre Boyacá y Casanare, así como en Arauca debido a la caída de un puente metálico entre Saravena y Cúbara.

Adicionalmente, la vía Bucaramanga-San Gil presenta paso restringido a un carril por la pérdida de la calzada tras un deslizamiento.

Para facilitar el ingreso a la capital, se mantiene el Pico y Placa Regional. El coronel recordó que la restricción opera "desde el 12 de mediodía hasta las 4 de la tarde para los vehículos terminados en placa par y de 4 de la tarde a 8 de la noche para vehículos con placa impar" (según la normativa estándar aplicada en estos operativos).

Recomendaciones para un regreso seguro

Para finalizar el operativo, la Policía Nacional, bajo su campaña "No hay excusas en la vía", instó a los viajeros a seguir cuatro recomendaciones fundamentales: revisar las condiciones tecnomecánicas, usar el cinturón de seguridad en todos los asientos, respetar los límites de velocidad y no consumir alcohol.